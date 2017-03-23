ألمانيا : لا نية لفرض قيود على حمل الأجهزة الإلكترونية في الطائرات القادمة من الدول المسلمة

قالت ألمانيا إنها لا تعتزم فرض قيود على حمل الأجهزة الالكترونية على طائرات قادمة من دول تقطنها أغلبية مسلمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مثلما فعلت الولايات المتحدة وبريطانيا.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية إن الحكومة اطلعت على الإجراءات الأمريكية، وأضاف أن “المطارات الألمانية لم تتأثر بهذه الإجراءات، لا توجد خطط لفرض قواعد مماثلة في ألمانيا في الوقت الراهن.”

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا قد فرضتا الثلاثاء قيودا على الأجهزة الإلكترونية التي يحملها المسافرون القادمون من مطارات بعينها في دول ذات أغلبية مسلمة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك ردا على تهديدات أمنية غير محددة. (DPA)

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