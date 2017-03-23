ألمانيا : مقطع فيديو لعراك بين ألمان و سوريين ينتشر على نحو واسع .. و الشرطة تحقق

نشرت وسائل إعلام ألمانية مقطعاً مصوراً يظهر عراكاً بين لاجئين سوريين وشابين ألمانيين، يوم السبت الماضي (18/3).

وقالت صحيفة “ميتل دويتشه تسايتونغ” الألمانية، بحسب ما ترجم عكس السير، إن مقطع الفيديو الذي انتشر على نحو واسع، يظهر اثنين من اللاجئين السوريين وهما يتعاركان مع شابين ألمانيين، في مدينة ديساو، بولاية ساكسونيا أنهالت، وسط ألمانيا.

وأضافت الصحيفة، أن الحادثة وقعت في مركز للتسوق، وأن الألمانيين أصيبا بجروح بسبب استخدام السوريين (17 و 23 عاماً)، لسكين ورذاذ الفلفل.

ونقلت عن المتحدث باسم الشرطة “رالف موريتز” قوله، إن الشجار نشب على خلفية “انزعاج الألمانيين من نظرات الشابين السوريين لهما”، حيث تحولت بعد ذلك مشاهدة كلامية بينهما لشجار عنيف.

كما نقلت الصحيفة عن شاهد قوله إن أحد الشابين قام بالهتاف الله أكبر، إلا أن الشرطة استبعدت وجود خلفية إرهابية وراء ذلك.

واعتقل الشابان بالقرب من مكان الحادثة بشكل مؤقت، ولم تصدر مذكرة اعتقال بحقهما.

لكن الشرطة قامت لاحقاً بتحليل الفيديو، وبدأت تحقيقاتها بالحادثة، والتهمة “التسبب بأذى جسدي خطير”.

وكانت الصحيفة وضعت رقم هاتف وبريد الشرطة الإلكتروني للتواصل مع من يرغب بالإدلاء بأية معلومات عن الحادثة (0340/6000291 – lfz.pd-ost@polizei.sachsen-anhalt.de.)

وحاولت صفحات ألمانية يمينية عبر مواقع التواصل الاجتماعي الترويج لمقطع الفيديو على أنه عراك ألمان مع لاجئين سوريين بسبب تحرشهما بنساء ألمانيات، وهي مزاعم لا صحة لها، ولم تذكرها الشرطة أو وسائل الإعلام.

عكس السير