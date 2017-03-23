إستطلاع يكشف عن اسم المرشح الذي سيفوز بالانتخابات الرئاسية الفرنسية

أظهر استطلاع أجرته مؤسسة هاريس إنتر أكتيف الخميس أن مرشح تيار الوسط إيمانويل ماكرون سيفوز في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة الفرنسية المقررة الشهر القادم متفوقا على زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان وإنه سيفوز أيضا في جولة الإعادة.

وأشار الاستطلاع الذي أجري لحساب قنوات تلفزيون فرنسية إلى أن ماكرون سيحصل على 26 في المئة من الأصوات في الجولة الأولى التي ستجرى في 23 أبريل نيسان فيما ستحل لوبان في المركز الثاني وتحصل على 25 في المئة.

ولم تتغير هذه الأرقام عن المرة الأخيرة التي أجري فيها الاستطلاع قبل اسبوعين رغم انه جاء بعد أن تبادل الاثنان التراشق بالألفاظ في مناظرة تلفزيونية يوم الاثنين الماضي شارك فيها جميع المرشحين الرئيسيين.

وتراجعت شعبية المرشح المحافظ فرانسوا فيون من 20 في المئة من أصوات الجولة الأولى إلى 18 في المئة في الوقت الذي يافح فيه للحد من الأضرار التي لحقت به جراء سلسلة من الفضائح المالية.

وأظهر الاستطلاع أن ماكرون سيفوز بالرئاسة من خلال الفوز على لوبان في جولة الإعادة في السابع من مايو أيار وسيحصل على 65 في المئة من الأصوات مقابل 35 في المئة لزعيمة الجبهة الوطنية وهي النسبة التي لم تتغير أيضا عن استطلاع أجري قبل أسبوعين.

وأجري الاستطلاع بين 21 و22 مارس آذار وشمل 6383 من الناخبين. (REUTERS)

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