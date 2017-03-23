إيطاليا : سفينة تنقل 902 لاجئ و جثة ترسو في كالياري

قالت مصادر أمنية إيطالية إن سفينة (سيم پايلوت) النرويجية ترسو في ميناء كالياري (سردينيا)، وعلى متنها 902 مهاجر، تم إنقاذهم قبل يومين قبالة الساحل الليبي.

وأضافت المصادر ذاتها أن “على متن السفينة هناك جثة لمهاجر أيضا”، دون أية معلومات عن جنسها أو عما إذا كانت الجثة قد انتشلت من البحر أم أن الوفاة وقعت إثر حادث، مبينة أن “كل شيء جاهز على رصيف الميناء لعملية الرسو ونزول المهاجرين”، التي “من المقرر أن تبدأ عند الساعة الـ9 تقريبا”.

وخلصت المصادر الأمنية الى القول إن “عناصر وحدة العمليات المتحركة التابعة لقوات الدرك، صعدت على متن السفينة لإتخاذ الإجراءات الأمنية الأولى وفحص الجثة”.

وكانت رئيسة لجنة منطقة التأشيرة الموحدة (شنغن) بالبرلمان الايطالي، لاورا رافيتّو، قد نددت في تصريحات أمس، بحقيقة أن “المياه الدولية قرب الساحل الليبي تعج بسفن تابعة لمنظمات غير حكومية صغيرة، تنتهك اتفاقية جنيف، ولا تحمل المهاجرين الذين يتم انقاذهم في عرض البحر إلى أقرب ملاذ آمن، بل تجلبهم كلهم تقريبا الى السواحل الايطالية”. (AKI)

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