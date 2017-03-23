اغتيال برلماني روسي سابق وسط كييف

أفادت وسائل إعلام رسمية بمقتل العضو السابق في مجلس الدوما الروسي دنيس فورونينكوف، والمعارض للقيادة الروسية، وذلك بعد إطلاق النار عليه أمام فندق بريمير بالاس بوسط كييف.
وقال متحدث باسم الشرطة إن “فورونينكوف كان غادر الفندق لتوه عندما فتح مجهول النار عليه”، مضيفاً أن “حارس أمن تمكن من إصابة المهاجم”.
ومعروف أن فورونينكوف وزوجته ماريا ماكساكوفا، البرلمانية السابقة أيضاً، من معارضي القيادة الروسية. وكانا فرا من روسيا العام الماضي بعد اتهامهما بالتورط في نشاط إجرامي، وحصلا على المواطنة الأوكرانية.
وفورونينكوف أحد الشهود في قضية الخيانة في أوكرانيا ضد رئيسها السابق فيكتور يانوكوفيتش.(DPA)
عكس السير
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كان الاسد الاب قاتلا من الطراز الاول فقد قتل معارضيه في سوريا وخارجها ومنهم (محمد عمران وصلاح البيطار) وحاول قتل عصام العطار ولكن القتله اصابوا زوجته وقتلوها وحتى الصحفي سليم اللوزي قتله لانه كتب مقالا انتقده فيه ولا ننسى الزعيم الدرزي كمال جنبلاط
وكان القذافي من نفس النموذج وهاهو القاتل بوتين على نفس الطريق فهو يقتل اي معارض قد غادر روسيا ولن يتوقف طالما الدول التي تتم الجرائم على ارضها ومنها امريكا وبريطانية تتراخى في تعاملها معه لان القتلة لا يوقفهم الا وقفة قوية تقودهم الى قفص الاتهام