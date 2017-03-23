اغتيال برلماني روسي سابق وسط كييف

أفادت وسائل إعلام رسمية بمقتل العضو السابق في مجلس الدوما الروسي دنيس فورونينكوف، والمعارض للقيادة الروسية، وذلك بعد إطلاق النار عليه أمام فندق بريمير بالاس بوسط كييف.

وقال متحدث باسم الشرطة إن “فورونينكوف كان غادر الفندق لتوه عندما فتح مجهول النار عليه”، مضيفاً أن “حارس أمن تمكن من إصابة المهاجم”.

ومعروف أن فورونينكوف وزوجته ماريا ماكساكوفا، البرلمانية السابقة أيضاً، من معارضي القيادة الروسية. وكانا فرا من روسيا العام الماضي بعد اتهامهما بالتورط في نشاط إجرامي، وحصلا على المواطنة الأوكرانية.

وفورونينكوف أحد الشهود في قضية الخيانة في أوكرانيا ضد رئيسها السابق فيكتور يانوكوفيتش.(DPA)

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