البرلمان الاسكتلندي يعلق مناقشة استفتاء الانفصال عن بريطانيا

علّق البرلمان الاسكتلندي مناقشته حول استفتاء جديد على استقلال اسكتلندا عن بريطانيا، وذلك عقب الهجوم الإرهابي الذي وقع في محيط البرلمان البريطاني، الأربعاء.

وقال ممثل البرلمان “كين ماسينتوش”، في قصر هوليرود الذي يتخذه البرلمان مقرًا، عقب الهجوم، إنه علق جسلة المناقشة تضامنًا مع “برلماننا الشقيق”.

وأضاف أن المناقشة التي كانت ستعقد بناء على طلب رئيسة الوزراء نيكولا ستورجن، لإجراء استفتاء ثان على الاستقلال، تم تأجيلها إلى وقت لاحق، دون أن يحدد موعدًا لاستئنافها.

وكان من المقرر الأربعاء، أن يصوت البرلمان الإسكتلندي على مذكرة تسمح لرئيسة الوزراء نيكولا ستورجون أن تطلب من الحكومة البريطانية إجراء استفتاء لاستقلال إسكتلندا عن المملكة المتحدة.

ويوم الأربعاء، قال نائب رئيس شرطة لندن مارك راولي، إن “سيارة رباعية الدفع دهست عددًا من المارة على جسر وستمنستر في العاصمة البريطانية لندن، قبل أن تصل إلى مبنى البرلمان القريب وينزل منها شخص قام بطعن ضابط الشرطة الذي استوقفه”.

وأضاف، في تصريحات لوسائل الإعلام، أن “الهجوم أسفر عن سقوط 4 قتلى، بينهم من يعتقد أنه المهاجم، وضابط الشرطة واثنين من المارة، إضافة إلى 20 جريحًا”.

كما رجح راولي وجود مهاجم آخر، دون تقديم تفاصيل إضافية، مشيرا الى تواصل العملية الأمنية. (ANADOLU)

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