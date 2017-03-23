السعودية تملك ثالث أكبر نسبة أصول نقد أجنبي للناتج عالمياً

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، يوم الأربعاء، إن المملكة تملك أصول نقد أجنبي لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) تعادل 84% من الناتج المحلي الإجمالي، “وهي ثالث أكبر نسبة من حيث الناتج المحلي الإجمالي عالمياً”.

وأضاف الوزير في بيان صحفي، أن الأصول الحكومية العامة للمملكة تتجاوز الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 100%.

وتراجعت الأصول الاحتياطية الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي، بنسبة 2.3% خلال يناير/كانون الثاني الماضي، إلى 1.965 تريليون ريال (523.9 مليار دولار)، مقابل 2.011 تريليون ريال (536.4 مليار دولار) في ديسمبر/كانون أول الذي سبقه.

وذكرت الوزارة في بيان أن وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، قامت بترقية نظرتها المستقبلية للمملكة من سلبية إلى مستقرة، مشيرة إلى أن التخفيض الأخير في التقييم السيادي اعتمد على تحليل كمي ومؤشرات رقمية.

وكانت وكالة “فيتش” أبقت في سبتمبر/أيلول الماضي، نظرتها المستقبلية للسعودية عند “سلبية”، مع تصنيف ائتماني عند (AA-).

وأعلنت السعودية، موازنة 2017 بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، وبعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).

وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014. (ANADOLU)

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