السنغال : قناة دينية تعرض ” فيلم إباحي ” بسبب خطأ تقني !

عرضت قناة دينية في #السنغال عن طريق الخطأ فيلما إباحيا على شاشتها، وهو ما أثار صدمة لدى العديد من المشاهدين.

وبثت قناة “طوبا” التلفزيونية بدون قصد هذا الفيلم بعد ظهر الثلاثاء الماضي بين الساعة 13:10 و13:30 بالتوقيت المحلي.

وأثار هذا الخطأ المُحرج اهتمام السلطات السنغالية أيضا، إذ طالب المجلس القومي لتنظيم البث الإذاعي السمعي والبصري القناة بتقديم تفسير لما حدث.

وقالت قناة “طوبا” إن “خللا في الشبكة” هو الذي تسبب في بث هذا المحتوى الجنسي.

يُذكر أن قناة “طوبا” قد أُطلقت في عام 2009، وهي تهتم بشكل خاص بالقضايا الدينية بالإضافة إلى نشر فكر جماعة المريدين في السنغال وفق ما اوردت هيئة الإذاعة البريطانية ، وهذه الجماعة صوفية تأسست في القرن التاسع عشر، ولأعضائها تقاليد كثيرة، وهي من كبرى الجماعات الصوفية، ويتمتع قادتها بنفوذ سياسي كبير.

ويبلغ عدد سكان السنغال نحو 14.5 مليون نسمة يشكل المريدون 35 بالمئة منهم ، وتمتعت الجماعة بنفوذ سياسي، فضلا عن قوتها الاقتصادية، بعد انتخاب، عبد الله واد أحد الشخصيات البارزة فيها رئيسا للجمهورية بين عامي 2000 و 2012 .

وطوبا التي تقع على بعد 190 كيلومترا من العاصمة داكار هي “المدينة المقدسة للمريدين ، ونمت المدينة حول مسجدها ذي القباب الخضراء والزرقاء الذي انتهى بناؤه عام 1964.

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