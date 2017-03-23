الصين : اكتشاف مقبرة قديمة تشبه ” إهرامات مصر “

أطلقت وسائل الإعلام الصينية على مقبرة قديمة، تم العثور عليها مؤخراً، اسم “هرم تشنغتشو، على الرغم من أن هيكلها أصغر بكثير في الحجم بالمقارنة مع الأهرام الحقيقية في #مصر”، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، ما دفع أحد المحليين للقول “إنه يبدو كهرم مصري”.

وتم العثور على المقبرة بالقرب من الطريق السريع، وتقع على بعد 3300 قدم (1000 متر) غرب سنيان غروف بالقرب من النهر الأصفر. وكانت تلك المنطقة قرية إلى وقت قريب قبل أن تتم إزالتها لإفساح الطريق أمام قيام مجمع سكني جديد.

وتعتبر المقبرة، ذات الشكل الهرمي، واحدة من مقبرتين تم اكتشافهما بواسطة موظفين تابعين لمكتب تشنغتشو للآثار الثقافية، داخل غرفة التابوت “تشنغتشو” بحسب ما اوردت قناة العربية ، أما المقبرة الأخرى فهي على شكل نصف أسطوانة.

ويبلغ طول الغرفة 98 قدماً (30 متراً) وعرضها 26 قدماً (8 أمتار)، وبنيت في موضع بين الغرب والشرق مع مدخل يواجه الشرق، وهي تمثل صحناً ضيقاً يؤدي إلى القبة الرئيسية بجوار المقبرة ذات الشكل الهرمي.

وقد أعرب أحد السكان المقيمين هناك عن إعجابه التام بهذه الاكتشافات، قائلا في تصريح لمراسل محلي: “إن هذا سحري حقاً، فأنا لم أر قط أي شيء من هذا القبيل. يبدو كأنه هرم مصري”.

وفي تصريح لنفس المراسل، قال العامل الذي يحرس موقع الحفر، إن المقبرة يمكن أن يكون عمرها أكثر من 2000 سنة، وإن الحفر كان مستمراً منذ أكثر من شهر.

وفي حين انبهر جمهور العامة بهرم الصين البالغ الصغر، فإن خبراء قالوا إنه ليس من غير المألوف أن نرى مقابر على شكل دائري مع سقف مدبب في هذه المنطقة.

ووفقاً لمكتب خنان للآثار الثقافية، فإن تلك المقابر، التي كان يُبنى معظمها من الطوب، ظهرت بعد عهد أسرة هان (206 ق.م – 220 م).

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