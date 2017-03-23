الكويت : إستثناء السوريين من قرار الاستغناء عن خدمات مدرسين وافدين

كشف مدير إدارة الموارد البشرية في وزارة التربية الكويتية، سعود الجويسر، النقاب عن “استثناء المعلمين السوريين من دفعة المعلمين الوافدين التي تنوي الوزارة الاستغناء عن خدماتها، بعد أن كانوا مشمولين بقرار الاستغناء”.

وذكر الجويسر في تصريح لموقع “هافينغتون بوست” بنسخته العربية، أن “عدد من سيتم إنهاء خدماتهم نهاية العام الجاري، هو 552 معلماً ومعلمةً من الوافدين، و80 في المائة منهم في المرحلة الابتدائية”.

ولفت في الوقت ذاته إلى أن من بين المستثنين أيضاً؛ المعلمات المتزوجات بكويتيين أو أمهات الكويتيين، شريطة تقديم ما يثبت ذلك، ومن ثم الشروع في إجراءات استثنائهن من إنهاء الخدمات.

وجاء في تصريح الجويسر في أعقاب تصريحات لوكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري، نقلتها وسائل إعلام كويتية الثلاثاء (21/3)، أكد فيها أن هناك قوائم انتظار لخريجين كويتيين ينتظرون دورهم في التعيين، ومن ثم، فإن من الطبيعي جداً أن “يتم تقديم الشكر لمَنْ قاموا بالخدمة فترة طويلة في الكويت من أصحاب تلك التخصصات، الذين غطوا الفراغ الذي كان موجوداً”، موضحاً أنه “آن الأوان لأن يقوم الكويتي بأخذ هذا المكان والاستمرار في العملية التعليمية”.

عكس السير