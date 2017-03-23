بالفيديو .. لحظات رعب عاشها سياح في ” عين لندن “

تسبب الاعتداء الذي أوقع 4 قتلى أمام البرلمان البريطاني إلى احتجاز عدد من السياح في عجلة “عين لندن” لمدة ساعة تقريباً امس الأربعاء.

وتم لاحقا إخلاء زوار عجلة “عين لندن” البالغ ارتفاعها 135 مترا، بعد الهجوم الذي تعرض فيه شرطي للطعن وأطلقت النار على المهاجم.

وتطل عجلة لندن على المنطقة بأكملها ، وقال المسؤولون عن “عين لندن” في تغريدة “في الوقت الحالي نحن نتعامل مع جميع ضيوفنا هنا بحسب الإجراءات الأمنية المعهودة”.

وبعد ذلك قالوا في تغريدة أخرى إن السياح “ينزلون الآن من العجلة” بحسب ما اوردت قناة العربية ، وتتألف عجلة “عين لندن” من 32 كابينة بيضاء تسع كل منها 25 شخصا.

وعجلة لندن هو معلم سياحي ضخم أو دولاب هواء تم إنشاؤه في العاصمة البريطانية قبيل مطلع القرن الحادي والعشرين وتعد من معالم لندن السياحية وتقع على ضفاف نهر التايمز ويمكن للشخص ركوبها لمشاهدة معالم مدينة لندن والتمتع بالمناظر الجميلة أثناء دورانها حول محورها.

ويمكن للشخص وهو راكب عجلة لندن العملاقة أن يرى كثيرا من الأشياء حتى مسافة 40 كيلومترا في البحر المتوسط، وأيضا رؤية بعض المعالم البارزة الشهيرة مثل كاتدرائية سنت بول وقصر وستمنستر وقلعة وندسور. ويوجد بهذه العجلة 32 كابينة صغيرة يمكنها أن تحمل 15 ألف زائر يومياً.

وكان قد قتل شخصان، بينهما امرأة، وأصيب شرطي بحادثي دهس وطعن قرب البرلمان البريطاني، مساء امس الأربعاء ، ودهس المنفذ نحو 12 شخصاً، توفي منهم اثنان لاحقاً، على جسر ويستمنستر، وبعد ذلك ترجل من سيارته وطعن شرطياً، بينما كان هناك ضباط من بين جرحى عملية الدهس.

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