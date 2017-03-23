برشلونة يفاضل بين غريزمان و ديبالا لتعزيز خطه الأمامي بـ ” مهاجم رابع “

كشفت تقارير إعلامية أن إدارة نادي #برشلونة تخطط لتدعيم الخط الهجومي للفريق بمهاجم من الطراز الرفيع يشترط فيه أن يكون في بداية عمره الكروي، وذلك بعدما اقترب المهاجم الأول في الفريق الأرجنتيني #ليونيل_ميسي من بلوغ سن الثلاثين عاماً، بينما بلغه المهاجم الآخر الأوروغوياني لويس سواريز قبل شهرين تقريباً.

وبحسب ما كشفته صحيفة “الموندو ديبورتيفو”، فإن بوصلة الإدارة الكتالونية مصوبة نحو مدينتي مدريد الإسبانية وتورينو الإيطالية، اللتين يتواجد فيهما مهاجمان تتوفر فيهما الشروط الفنية وغير الفنية التي يحتاجها “البلوغرانا” .

وأكدت ذات التقارير أن إدارة النادي الكتالوني قد رصدت ميزانية تقدر بنحو 90 مليون جنيه إسترليني لإبرام الصفقة الهجومية خلال الميركاتو الصيفي القادم، وهو ما يعني ان “الكتالونيين ” يريدون حسم الصفقة المستهدفة دون دخول أندية منافسة.

وأوضحت الصحيفة المقربة من البيت الكتالوني، أن المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا هداف نادي يوفنتوس الإيطالي، والمهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان هداف نادي أتليتكو مدريد الإسباني، تتواجد فيهما الشروط المطلوبة للعب في هجوم “البارسا”، فمن حيث السن فإن الأرجنتيني بلغ سن الـ 23 عاماً، بينما وصل الفرنسي إلى سن الـ 26 عاماً ، أما من حيث التأقلم مع الأجواء الخارجية فإن كليهما يلعبان منذ مواسم في دوري أجنبي، أما من حيث المؤهلات والمهارات الفنية فإنهما قد برهنا في الكثير من المناسبات على علو كعبهما بأهدافهما الحاسمة.

واشار الى أن روبرت فرنانديز المدير الرياضي بنادي برشلونة يعمل حالياً على هذا الموضوع، ويريد حسمه قبل انطلاق استعدادات الفريق للموسم القادم، وتحديداً قبل الفصل في هوية المدرب الجديد الذي سيخلف لويس انريكي على رأس الجهاز الفني .

أما في ما يخص تأثير المهاجم الجديد على وضعية الثلاثي الهجومي الحالي (ميسي وسواريز ونيمار)، فإن النادي الكتالوني قد اشترط في الصفقة أن يكون المهاجم الجديد المستهدف في بداية مسيرته الرياضية وفق ما اوردت صحيفة إيلاف ، وهو يؤكد انه سيكون الخيار الرابع لثلاثي الـ “MSN” خلفًا للإسباني باكو ألكاسير الذي لم ينجح في تقديم الإضافة الفنية للفريق منذ انتدابه الصيف المنصرم من نادي فالنسيا، إذ بات مرشحًا للرحيل عن قلعة “الكامب نو” ، خاصة وان إدارة “البارسا” تعتزم ان يكون المهاجم الرابع تمهيدًا وتجيهزاً لمرحلة ما بعد ميسي وسواريز.

هذا وتريد إدارة النادي الكتالوني تكرار سيناريو التعاقد مع لويس سواريز من نادي ليفربول الإنكليزي صيف عام 2014 عندما قدم أغلى عرض مالي لخزينة “الريدز” فلم تتردد إدارة النادي الإنكليزي على الموافقة على رحيل “العضاض”، وهو نفس الأسلوب الذي سيتبعه “الكتلان” مع الثنائي غريزمان و ديبالا، ذلك أن إدارتي”الروخي بلانكوس” أو “البيانكونيري” مستعدتان لفسخ عقد غريزمان وديبالا لمن يدفع أكثر، وذلك بحسب ما كشفته التجارب السابقة، والتي كان آخرها صفقة الفرنسي بول بوغبا وطريقة خروجه من نادي يوفنتوس، وأيضاً صفقة الإسباني دييغو كوستا وطريقة رحيله من نادي أتليتكو مدريد.

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