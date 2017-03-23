بريطانية تعثر على ” ماسة ” داخل بيضة مسلوقة !

فوجئت امرأة بريطانية بماسة تسقط من داخل بيضة مسلوقة كانت على وشك تناولها، ويعتقد أن #الدجاجة ابتلعت الماسة قبل أن تضع البيضة.

وتقول سالي طومسون (39 عاماً) إنها قامت بسلق 6 بيضات وجلست لتناول وجبة الفطور، عندما لاحظت شيئاً قاسياً داخل فمها، قبل أن تكتشف أنها كانت على وشك أن تبتلع ماسة صغيرة، تعتقد أنها كانت داخل إحدى البيضات، بحسب ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ويقول أحد المزارعين إنه يعمل مع الدجاج منذ زمن طويل، ولم يسبق له أنه سمع عن قصة مماثلة، لكن من المحتمل أن تكون دجاجة ابتلعت الجوهرة، وقامت بتمريرها إلى داخل البيضة، غير أن هذا الأمر نادر الحدوث.

وأضاف المزارع وفق ما ذكرت شبكة ” 24 ” الإماراتية : “من المعروف أن الدجاج يستخدم الحصى الصغير لمساعدته على هضم الحبوب، لكن لا يمكن لأي من هذه الحجارة أن ينتهي بها الحال داخل البيض الذي تضعه الدجاجة”.

وتخضع سالي لحمية في محاولة لإنقاص وزنها قبل زفافها، وهذا ما دفعها إلى سلق عدد كبير من البيض لتأكله دفعة واحدة، وفي البداية شعرت بحيرة شديدة عندما عثرت على الماسة بين أسنانها، ولم يكن هناك أي تفسير لوجودها سوى أنها كانت داخل إحدى البيضات التي كانت تتناولها.

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