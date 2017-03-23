بلجيكا : الشرطة تعتقل رجلاً حاول دهس حشد في منطقة تسوق

أعلن الناطق باسم الشرطة البلجيكية الخميس أن قوات الأمن اعتقلت رجلا حاول دهس حشد بسيارته التي تحمل لوحة تسجيل فرنسية في مدينة أنفير البلجيكية.

اعتقلت الشرطة البلجيكية الخميس رجلا حاول دهس حشد وهو يقود سيارته بسرعة فائقة في منطقة تسوق بمدينة أنفير كما أعلن ناطق باسمها سيرج مويترز، خلال مؤتمر صحافي في أنفير نقله التلفزيون موضحا أن “سيارة تحمل لوحة تسجيل فرنسية حاولت دهس حشد بسرعة فائقة في مير” وهو شارع تسوق. وتم توقيف رجل”.

وأضاف مويترز أن “المشاة اضطروا الى القفز إلى جانب الطريق”. فيما صرح بارت دي ويفر رئيس بلدية أنفير “أتوجه بالامتنان باسم مدينة أنفير للجنود الذين تدخلوا وجهاز الشرطة وقوة التدخل الخاص”.

ويأتي هذا الهجوم غداة مقتل ثلاثة أشخاص في هجوم على البرلمان البريطاني إضافة إلى المهاجم، وفي الذكرى الأولى لهجمات بروكسل في 22 أذار/مارس التي أدت إلى مقتل 32 شخصا. (AFP)

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