تطبيق ” جي بورد ” يوفر وظيفة الترجمة و رموز تعبيرية

أعلنت شركة #غوغل عن توسيع باقة الوظائف المتوافرة في تطبيق لوحة المفاتيح “جي بورد” للأجهزة الجوالة المزودة بنظام #أندرويد، من خلال اقتراحات الرموز التعبيرية وتوفير وظيفة الترجمة.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن تطبيق لوحة المفاتيح يقدم للمستخدم حالياً اقتراحات الرموز التعبيرية أو صور “جي آي إف” المناسبة للنص، والتي يمكن اختيارها مباشرة عن طريق خانة الإدخال، مشيرة إلى أن الوظيفة الجديدة تتوافق مع تطبيقات فيس بوك وسناب شات وتطبيق التراسل الفوري “هانغ آوتس”.

وبالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة الأمريكية بدمج وظيفة الترجمة المفيدة في تطبيق لوحة المفاتيح “جي بورد”، حيث تعمل هذه الوظيفة على ترجمة النصوص، التي يتم إدخالها إلى لغة أخرى، وبمجرد النقر على الأيقونة الخاصة بالترجمة يتم إظهار الفقرات المترجمة فوق خانة الإدخال.

ويتم تفعيل وظيفة الترجمة عن طريق أيقونة الترجمة في قائمة البحث السريع، وهنا يتمكن المستخدم من اختيار العديد من اللغات المختلفة.

ويمكن للمستخدم تنزيل تطبيق “جي بورد” مجاناً من متجر تطبيقات غوغل بلاي، وإذا كان التطبيق مثبتاً على الأجهزة الجوالة، فيجب تحديثه للاستفادة من الوظائف الجديدة. ( DPA )

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