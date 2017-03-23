تغريم بيكيه عقاباً على انتقاداته للحكام

سيضطر مدافع نادي #برشلونة والمنتخب الإسباني، #جيرارد_بيكيه، لدفع 3 آلاف يورو كغرامتين، 1500 يورو لكل واحدة، بعد العقوبتين المفروضتين من قبل قاضي لجنة المسابقات واللجنة نفسها بسبب انتقاداته للحكام، بعد مباراتين في كأس الملك والدوري الإسباني.

وصرحت مصادر من داخل الاتحاد الإسباني لكرة القدم أن “الغرامتين الموقعتين على لاعب البلوغرانا جاءتا على إثر الشكوى التي تقدمت بها لجنة الحكام عقب انتقادات اللاعب”.

وانتقد بيكيه، الذي يستعد حالياً مع المنتخب الإسباني لمباراة ” إسرائيل ” يوم غد الجمعة ، بمدينة خيخون، في إطار تصفيات كأس العالم 2018 بروسيا، أداء حكم لقاء مباراة الفريق الكاتالوني أمام أتلتيك بلباو في كأس الملك على ملعب الأخير سان ماميس.

وهو الأمر الذي تكرر بعد مباراة فياريال أمام ريال مدريد في الليغا، والتي انتهت بفوز الفريق “الملكي” 3-2، بعد احتساب ركلة جزاء لصالح الفريق الريال.

وقال بيكيه عقب مباراة أتلتليك تعقيباً على أداء الحكام: “أصبحنا ندرك كيف تسير الأمور”، وذلك على إصر عدم احتساب ركلة جزاء بعد تدخل على البرازيلي نيمار، بالإضافة إلى عدم معاقبة مهاجم الفريق الباسكي، أريتز أدوريز، بعد اعتدائه على صامويل أومتيتي.

وعاد بيكيه لمواصلة هجومه على الحكام عقب مباراة فياريال أمام ريال مدريد التي شهدت احتساب ركلة جزاء، يراها اللاعب أنها مثيرة للجدل، لصالح “الميرينغي”، وأهدته التعادل أمام أصحاب الأرض.

وعلق اللاعب الدولي حينها: “الحكام تجعلني أتأكد أنني على صواب في كل مرة”. ( EFE )

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