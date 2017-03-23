تقرير : اللاجئون يعملون بشكل منتظم في واحدة من كل 10 شركات في ألمانيا

ذكر تقرير لمعهد الاقتصادي الألماني، أن العديد من الشركات الألمانية تخطط لتشغيل لاجئين فيها.

ونشر المعهد الذي يتخذ من مدينة كولونيا مركزاً له الإثنين الماضي (20/3) نتائج تقريره الذي تم إعداده حول اندماج اللاجئين بالسوق الألمانية.

وبحسب التقرير الذي شمل إجراء استطلاع لقرابة 1000 شركة ألمانية، فإن ربع تلك الشركات تُشغل في الوقت الراهن أو شغلت لاجئين خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

ووفقاً للتقرير، فإن 17 في المائة من اللاجئين أكملوا فترتهم التدريبية بالشركات المذكورة، وأن اللاجئين يعملون بشكل منتظم في واحدة من كل 10 شركات بالبلاد.

وتفكر الشركات المشاركة في الاستطلاع، بتوسيع توظيف اللاجئين، وتخطط ثلثها لتشغيل اللاجئين خلال العام الحالي.

وذكر التقرير أن عامل اللغة يعتبر من كبرى المشاكل التي تواجهها الشركات الألمانية خلال تشغيل اللاجئين، حيث ترى 86 في المائة من الشركات المذكورة، أن عدم تحدث اللاجئين بالألمانية يعتبر عائقاً أمام تشغيلهم. (ZAMAN)

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