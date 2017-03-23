حماة : إنهيار مستمر لنقاط تمركز و حواجز ميليشيات النظام .. و تقدم جديد للفصائل ( محدث أولاً بأول | فيديو )

حماة : إنهيار مستمر لنقاط تمركز و حواجز ميليشيات النظام .. و تقدم جديد للفصائل ( محدث أولاً بأول | فيديو )

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