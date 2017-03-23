حماة : إنهيار مستمر لنقاط تمركز و حواجز ميليشيات النظام .. و تقدم جديد للفصائل ( محدث أولاً بأول | فيديو )
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عكس السير
قيم الخبر
موضوع وقت .. يعني مفكرين لانو اجو غدر واخدو كم ضيعة مافيها جيش رح يقدروا يكملوا لما بيجي الجيش والطيران والروس وووو.. الموضوع مو قصة شجاعة واقدام وايمان لانو الحرب ما بقيت بالسيوف .. رح يتراجعوا المعارضة بس صار الضرب او رح يموتوا .. وياللي صار انو برهنوا للكرة الارضية انو شعب غير قابل للتفاهم .. وما بيمشي الا بالصرماية .
و الله جئناكم بلدبح يا كلاب ايران و روسيا … الله محي أصلكن يا هيئة تحرير الشام و جيش العزة و الله الفرحة لا توصف و نترقب السيطرة على قمحانة و جبل زين العابدين