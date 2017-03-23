دبي تستقبل ثلاثة ملايين سائح في شهرين

أفادت إحصائيات رسمية، يوم الأربعاء، أن إمارة دبي استقبلت ثلاثة ملايين سائح خلال يناير/ كانون ثاني وفبراير/ شباط الماضيين، بزيادة 12% مقارنة بنفس الفترة من العام 2016.

وأظهرت إحصائيات دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي (حكومية)، أن الارتفاع جاء مدعوماً بنمو كافة الأسواق الرئيسية، لاسيما السوقين الصينية والروسية.

واستقبلت دبي 85 ألف زائر من الصين خلال أول شهرين من 2017، بزيادة 61%، فيما ارتفعت أعداد الزوار القادمين من روسيا بنسبة 140% إلى 65 ألف زائر، وفق الاحصائيات.

نتيجة لذلك، تقدم كل من البلدين في ترتيبهما ضمن أهم الأسواق الرئيسية للسياحة الوافدة لدبي، لتدخل الصين ضمن أكبر 4 أسواق للمرة الأولى، بينما اقتربت روسيا من الأسواق الـ 10 الأوائل بعد أن كانت في المرتبة 15.

وذكرت الدائرة، أن هذا النمو جاء نتيجة للحملات التسويقية في تلك الأسواق بمناسبة العام الصيني الجديد، وعطلة ما قبل الربيع في روسيا، إضافة إلى القرارات الأخيرة التي سمحت لرعايا تلك الدولتين بالحصول على تأشيرة الدخول إلى الإمارات.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي قررت الإمارات منح تأشيرات دخول للصينيين في المطارات، دون الحاجة للحصول عليها مسبقاً في بلادهم، وللروس في فبراير/ شباط 2017.

وتعد دبي وجهة سياحية مهمة في منطقة الشرق الأوسط، وجذبت نحو 14.9 مليون سائح في العام الماضي، وتهدف لأن يصل هذا الرقم إلى 20 مليون سائح بحلول عام 2020.

وتستحوذ دبي (المقصد السياحي الأكثر شهرة في الإمارات) على 67% من أعداد السياح، في حين بلغت حصة العاصمة (أبوظبي) 18%، وتوزعت النسبة المتبقية على باقي الإمارات. (ANADOLU)

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