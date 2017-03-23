دورات خاصة للمدرسين السوريين اللاجئين في جامعة هولندية ( فيديو )

ستبدأ جامعة “لايدن” في هولندا، دورة تعليمية لمدرسين سوريين لاجئين (حاصلين عل الإقامات) في هولندا.

ومن المقرر أن تخصص الدورة لمواد الرياضيات والفيزياء والكيمياء والمعلوماتية.

وسائل إعلام هولندية نقلت عن “هينك فرينكن” المشرف على المشروع في الجامعة قوله، بحسب ما ترجم عكس السير: “ستساعد هذه الدورة المعلمين، وبهذا الشكل سيتم تعويض النقص الكبير بالمعلمين المختصين بتلك المواد، ومن الجيد أن الزملاء السوريين لديهم خبرة، وعبر هذه الدورة سيتعلمون التدريس بشكل جيد في هولندا”.

وتعتبر جامعة لايدن، أولى الجامعات في هولندا التي تقيم هذا النوع من الدورات.

وقال أحد المدرسين السوريين: “لدي خبرة طويلة بالتدريس في سوريا .. أنا أحب هذا العمل”.

ومن المقرر أن تبدأ أولى الدورات في أيلول المقبل، وسيلتحق بها 15 مدرساً لاجئاً.

عكس السير