رجل يصنع كرسياً متحركاً لـ ” سمكة زينة ” مريضة

لم تعد الكراسي المتحركة حكراً على #البشر الذين يعانون من إعاقات، وخاصة بعدما قام عامل في متجر لبيع #أسماك الزينة بصناعة كرسي متحرك لسمكة زينة مريضة في أحد الأحواض لمساعدتها على السباحة.

بعدما فشل ديريك في مساعدة إحدى سمكات الزينة في متجره على السباحة، خطرت له فكرة اعتربها الكثيرون ضرباً من الجنون، وقرر أن يصنع لها جهازاً شبيهاً بالكرسي المتحرك يساعدها على السباحة. وقد استخدم ديريك بعض الأنابيب والصمامات ومادة الستيريوفوم لصناعة “الكرسي المتحرك”.

وقال ديريك لموقع باز فيد الإلكتروني بحسب ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية “حصلت على بعض الأنابيب الهوائية ووضعتها حول السمكة، وأضفت إلى أسفلها بعض الصمامات التي لعبت دور الكرسي لتمكين السمكة من الارتفاع عن قاع الحوض”.

وأضاف “أضفت بعض الأوزان لأسفل الكرسي واستخدمت مادة الستريوفوم لتساعد السمكة على الطفو إلى الأعلى بشكل متوازن”.

من الجدير بالذكر بأن معالجة أسماك الزينة المريضة تتم عبر تغيير نوعية الطعام التي تقدم لها، أو معالجة مياه الحوض.

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