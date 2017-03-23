” سوني ” تكشف عن هاتفها الذكي الجديد ” إكسبيريا إل 1 “

أطلقت شركة #سوني هاتفها الذكي “#إكسبيريا إل 1” الجديد المزود بتقنية “إل تي إي” ونظام تشغيل #غوغل أندرويد 7 (نوغا).

وأوضحت الشركة اليابانية أن باقة التجهيزات التقنية للهاتف الذكي الجديد تضم شاشة قياس 5.5 بوصة تعمل بتقنية الوضوح الفائق، مع معالج رباعي النوى ميدياتيك MT6737T وذاكرة عشوائية سعة 2 غيغابايت وذاكرة داخلية بسعة 16 غيغابايت يمكن زيادتها عن طريق بطاقات الذاكرة الداخلية.

ويزخر الجهاز الجديد بالعديد من التقنيات المتطورة مثل تقنية الاتصال قريب المدى “إن إف سي” ومنفذ “يو إس بي- سي” وبلوتوث 4.2، مع دعم ترميز aptX لتدفق بيانات الصوت بجودة CD. ويتضمن الهاتف الذكي الجديد اثنين من الميكروفونات المدمجة لتسجيل الصوت بجودة ستريو.

وتروج شركة سوني للهاتف إكسبيريا L1 الجديد من خلال كاميرا رئيسية بدقة 13 ميغا بيكسل، والتي تمتاز بحساسية ضوء تصل إلى ISO 3200، ويتضمن جسم الجهاز، الذي يبلغ سُمكه 9 ملم ولا يتعدى وزنه 180 غراماً، بطارية بسعة 2620 مللي أمبير ساعة.

وعلى صعيد البرمجيات يشتمل هاتف سوني “إكسبيريا إل 1” الجديد على ثلاثة أوضاع لتوفير الطاقة، بالإضافة إلى برنامج Smart Cleaner، الذي يقوم في الخلفية بإغلاق التطبيقات غير المستخدمة وحذف البيانات غير الضرورية.

وأعلنت الشركة اليابانية عن إطلاق الهاتف الذكي إكسبيريا L1 الجديد باللون الأبيض والأسود والوردي في الأسواق اعتبارا من يونيو (حزيران) المقبل. ( DPA )

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