سيميوني يؤكد : لن أدرب ريال مدريد أبداً !

أكد الأرجنتيني #دييغو_سيميوني، المدير الفني لنادي #أتلتيكو_مدريد الإسباني، أنه لن يدرب أبداً فريق ريال مدريد، الجار اللدود لـ “الروخي بلانكوس”.

وقال سيميوني، في تصريحاته لإذاعة “أوندا سيرو” الإسبانية :”لن أتولى أبداُ تدريب ريال مدريد، إنه أمر منطقي بسبب المشاعر، وهم أيضاً لم يتفاوضوا معي”.

وبخلاف ريال مدريد، فإنّ سيميوني لم يستبعد إمكانية الإشراف مستقبلاً على فريق اسباني آخر، حين قال وفقاً لصحيفة إيلاف : “أنا صغير السن، وربما يوماً ما أتولى تدريب فريق إسباني آخر”.

وعن إمكانية تدريب منتخب بلده الأرجنتين، رد سيميوني موضحاً: “نفس الأمر، أريد أن أتولى تدريب التانغو ولكن علي أن أتحسن كمدرب..أسعى لأن أتخذ هذه الخطوة في نهاية مسيرتي التدريبية”.

يُشار أنّ سيميوني، البالغ من العمر 46 عاماً، يشرف على تدريب أتلتيكو مدريد منذ عام 2011، وسينتهي عقده مع نادي العاصمة الفرنسية في صيف 2018.

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