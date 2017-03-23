عرض مغر من برشلونة لضم إيسكو في الصيف المقبل

أفادت تقارير صحفية إسبانية أن #برشلونة قدم عرضا “مغريا” لضم لاعب وسط #ريال_مدريد #إيسكو في صيف العام المقبل، مع انتهاء تعاقد اللاعب مع الفريق الملكي.

وحسب محطة راديو “راك 1” الإسبانية فإن برشلونة ينوي دفع 20 مليون يورو لإيسكو، على 5 سنوات هي مدة تعاقد النادي الكتالوني مع اللاعب صاحب الـ 24 عاما، علما أنه سيحصل على خدماته دون مقابل يدفع لمتصدر الدوري الإسباني.

وعلى برشلونة أن ينتظر انتهاء عقد إيسكو مع ريال مدريد في حال أراد ضمه، حيث ينص العقد الحالي بين اللاعب الدولي والنادي الملكي أنه لا يمكنه الانتقال إلى برشلونة طالما كان العقد ساريا.

ولا يشعر إيسكو بالسعادة في ريال مدريد، حيث إنه ليس من الأوراق الأساسية في خطط مديره الفني زين الدين زيدان، فهو إلى جانب الكولومبي خاميس رودريغيز يأتيان خلف الكرواتي ماتيو كوفاسيتش والإسباني لوكاس فاسكيز في ترتيب أولويات المدرب الفرنسي.

والموسم الماضي كان إيسكو قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى توتنهام هوتسبير الإنكليزي على سبيل الإعارة بحسب ما اوردت قناة سكاي نيوز ، لكنه قرر البقاء والقتال من أجل مركز أساسي في العاصمة الإسبانية.

وإيسكو، المطلوب حاليا من باريس سان جرمان الفرنسي، انتقل إلى ريال مدريد في صيف عام 2013، بعد تألقه مع فريقه السابق ملقة في الدوري الإسباني، علما أنه بدأ مشواره كلاعب محترف في فالنسيا.

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