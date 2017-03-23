” غوغل ” تطلق ” أندرويد O ” بميزة الحفاظ على عمر البطارية

كشفت #غوغل عن إصدارها الجديد من مطور البرامج “#أندرويد O”، الذي سيركز على تحسين عمر البطارية وأداء الأجهزة ، وسيقوم النظام الجديد بضبط عمل التطبيقات، حيث ستكون هنالك حدود تلقائية، مما سيقلل من أثر التطبيقات على عمر البطارية والجهاز.

وقال ديفيد بورك، نائب رئيس الهندسة: “أنا متحمس جدا لنشر العرض الأول من الإصدار الأخير لنظام التشغيل: أندرويد O، كما يوجد المزيد من الميزات القادمة”.

وأوضح بورك أنه على مدار الأشهر القليلة المقبلة، ستقوم الشركة بإصدار نماذج جديدة لمطوري البرامج، كما سيجري مراقبة التطبيقات التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد في غوغل I/O خلال شهر مايو/أيار.

ويوجد لدى غوغل تقليد تتبعه عندما يتعلق الأمر بتسمية برامجها، حيث تسميها حسب الترتيب الأبجدي.

وفي العام الماضي، أصدرت أندرويد نسخة اسمها “نوغا”، ولم يتم الإفصاح عن تفصيل جديد حول اسم النظام الجديد “O”.

ووضعت غوغل حدودا تلقائية إضافية على التطبيقات، ضمن 3 مجالات: البث الضمني والخدمات الخلفية وتحديثات الموقع وفق ما اوردت قناة روسيا اليوم ، ويتضمن التحديث الجديد إدخال تحسينات على ميزة الإشعارات في الجهاز، مما يتيح للمستخدمين مزيدا من التحكم في الإشعارات المختلفة.

وسيتيح النظام الحديث إمكانية القيام بأكثر من مهمة في نفس الوقت، حيث يقدم نظام صورة في صورة، كي لا يضطر المستخدمون إلى إغلاق صفحة ما للرد على مكالمة هاتفية.

وتنوي غوغل إطلاق التحديث الجديد خلال الأشهر المقبلة، حيث سيقوم المطورون بدراسة ردود الأفعال على الميزات الجديدة من خلال اختبارها على التطبيقات الخاصة بهم.

ويشمل “أندرويد O” على تحديث SDK مع نظام الصور لاختباره على Emulator وأجهزة نيكسوس 5X ونيكسوس 6P، بالإضافة إلى بيكسل وبيكسل إكس إل، وبيكسل C.

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