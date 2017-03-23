” غوغل ” و ” Live’s ” تطلقان أول ” جاكيت ذكي ” في العالم

أعلنت شركتا Google و Live’s عن تعاونهما لإنتاج أولى السترات “الذكية” في العالم ، وبحسب شبكة Science Alert، فإن شكل السترة لا يختلف كثيراً عن سترات ليفايز المعتادة، إلا أن السترة الجديدة مصنوعة من نسيج موصِّل يدعى “الدنيم التفاعلي”، إلى جانب احتوائها على جهاز بلوتوث متصل بالأكمام.

وكانت غوغل أعلنت في العام 2015 عن خطتها لصناعة “ملابس متصلة” – ما عُرف بمشروع جاكار (Project Jacquard) -، وأن سترة ليفايز ستكون أول الأثواب التي تتضمن تلك التكنولوجيا.

وبفضل الدوائر الالكترونية المصغرة وجهاز البلوتوث الصغير، سيتمكن الدنيم التفاعلي من الكشف عن اللمسات والإشارات، كما يمكن للسترة نقل هذه التفاعلات إلى الهاتف الذكي أو أي جهاز آخر تم توصيله.

لنفترض أنك تستمع إلى الموسيقى عبر هاتفك، وترغب في الانتقال إلى المقطع التالي؛ بدلاً من محاولة استخدام الهاتف الموضوع في جيبك، ستحتاج إلى ضغطة أو إشارة سريعة على كم سترتك.

يمكن استخدام إشارات مماثلة أيضاً لضبط الصوت، والإجابة على المكالمات القادمة أو رفضها وفق ما اوردت هافينغتون بوست بنسختها العربية ، كما يمكن أيضاً التفاعل مع الخصائص الملاحية في التطبيقات التي تعمل بتقنية GPS.

سيكون مع السترة تطبيق يسمح لك بتخصيص الوظائف التي ترغب بها لـ 5 أنواع من الإشارات للتحكم فيها: الانزلاق إلى الأمام والخلف، والضغط المزدوج، والضغط براحة اليد كاملة، والحركة الدائرية.

كما ستوفر السترة أيضاً اهتزازات خفيفة لتنبيهك إلى الرسائل أو المكالمات الواردة.

وبمجرد إزالة جهاز البلوتوث من مكانه، يمكنك غسل السترة بأكملها مثل الملابس العادية دون الإضرار بدوائر النسيج. وهو ما يعني أن السترة بأكملها لا يمكن تمييزها عن أي سترة شبيهة أخرى، إلا في الجزء الذي يتصل به جهاز البلوتوث.

ومن المتوقع أن تصدر السترة في الولايات المتحدة الخريف القادم، بسعر 350 دولار.

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