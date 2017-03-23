” فايرفوكس 52 ” الجديد يسد ثغرة أمنية خطيرة

شدد المكتب الاتحادي لأمان تكنولوجيا المعلومات على ضرورة تثبيت الإصدار 52 الجديد من متصفح موزيلا #فايرفوكس، لأنه يعمل على سد ثغرة أمنية خطرة في المتصفح الشهير.

وأوضح الخبراء الألمان أن هذه الثغرة الأمنية توجد في جميع إصدارات فايرفوكس قبل النسخة 52 والمخصصة لمختلف منصات التشغيل سواء كانت على أجهزة #ويندوز أو ماك أو إس أو لينوكس أو أندرويد.

وإلى جانب توفير المزيد من الأمان فإن إصدار فايرفوكس 52 الجديد يزخر بالعديد من الوظائف العملية، ومنها على سبيل المثال تحذير المستخدم عند القيام بعمليات تسجيل الدخول غير الآمنة على مواقع الويب، بالإضافة إلى أنه يرسل بيانات أقل بشأن المستخدم إلى مواقع الإنترنت المختلفة. ( DPA )

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