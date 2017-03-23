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فوز متأخر لـ ” المنتخب السوري ” على منتخب أوزباكستان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم ( فيديو )

‏47 دقيقة مضت أهم الأخبار, رياضة تعليق واحد

فوز متأخر لـ ” المنتخب السوري ” على منتخب أوزباكستان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم ( فيديو )

عكس السير

تعليق واحد

  1. كاره آل الأسد ومن والاهم
    مارس 23, 2017 , 4:16 م في 4:16 م

    منتخب كلاب البراميل …. احسنتم بالقول انه المنتخب السوري وليس منتخب سوريا … هم لا يمثلون إلا أنفسهم ولا يستحقون حتى استخدام لفظة سوري وهم يرفعون العلم الذي يقتل السوريين ويضعون صور المجرم العاهر الفاجر الداعر المجرم على صدورهم تفووووووو عليكم وعلى رياضتكم الاجرامية

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