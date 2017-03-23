فوز متأخر لـ ” المنتخب السوري ” على منتخب أوزباكستان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم ( فيديو )

\u0641\u0648\u0632 \u0645\u062a\u0623\u062e\u0631 \u0644\u0640 " \u0627\u0644\u0645\u0646\u062a\u062e\u0628 \u0627\u0644\u0633\u0648\u0631\u064a " \u0639\u0644\u0649 \u0645\u0646\u062a\u062e\u0628 \u0623\u0648\u0632\u0628\u0627\u0643\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0641\u064a \u062a\u0635\u0641\u064a\u0627\u062a \u0622\u0633\u064a\u0627 \u0627\u0644\u0645\u0624\u0647\u0644\u0629 \u0644\u0643\u0623\u0633 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0644\u0645(\u0641\u064a\u062f\u064a\u0648)\r\n\r\n
منتخب كلاب البراميل …. احسنتم بالقول انه المنتخب السوري وليس منتخب سوريا … هم لا يمثلون إلا أنفسهم ولا يستحقون حتى استخدام لفظة سوري وهم يرفعون العلم الذي يقتل السوريين ويضعون صور المجرم العاهر الفاجر الداعر المجرم على صدورهم تفووووووو عليكم وعلى رياضتكم الاجرامية