فينغر : مفاوضات التجديد مع سانشيز و أوزيل متوقفة

قال مدرب نادي #آرسنال الإنكليزي، الفرنسي آرسين فينغر إن مفاوضات تجديد عقدي #مسعود_أوزيل و #أليكسيس_سانشيز متوقفة حالياً وحتى نهاية الموسم.

ورفض فينغر التعليق على مستقبله مع النادي في مقابلة مع شبكة “بي.إن. سبورتس” التلفزيونية، وقال إنه “سيظل ملتزماً مع الفريق وبكامل تركيزه طالما استمر في منصبه”.

ويتبقى نحو عام واحد في العقد الحالي للمهاجم التشيلي سانشيز (هداف آرسنال بالدوري هذا الموسم برصيد 18 هدفاً) وكذلك الدولي الألماني أوزيل.

وقال فينغر عن سانشيز الموجود حالياً مع منتخب بلاده والذي يميل للرحيل عن آرسنال بنهاية الموسم بسبب زيادة شعوره بالإحباط: “حتى هذه اللحظة لم نتوصل إلى اتفاق.. قررنا التركيز حتى نهاية الموسم والحديث عن تجديد العقود في الصيف، الأمر ذاته ينطبق على أوزيل لأنه في حال عدم التوصل لاتفاق يصبح الأمر غير جيد مع استمرار الوضع كما هو.. لذلك من الأفضل الانتظار والجلوس معهما في الصيف لحسم الأمر”.

وتراجع آرسنال للمركز السادس في ترتيب الدوري عقب الخسارة في أربع من آخر ست مباريات في كل المسابقات، بينها الهزيمة 2-10 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة أمام بايرن ميونخ الألماني في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وبات مستقبل فينغر في النادي الواقع شمال لندن محل تكهنات، إذ قال المدرب الفرنسي قبل أيام: “أعرف ما سأفعله.. ستعرفون قريباً”.

وقال : “نعاني كثيراً في الوقت الحالي، لكن عندما تبعد وتلقي نظرة على الفريق تجد أننا نتأخر بمباراتين، ولدينا مباراة مهمة أمام مانشستر سيتي في نصف نهائي كأس الاتحاد، ويجب الاستعداد لها جيداً، لذلك سيتحدد مصير موسمنا بناء على كيفية ردنا الآن على الفترة الصعبة الحالية”. ( EFE )

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