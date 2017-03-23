في السودان .. حكم يهدد اللاعبين بـ ” السلاح ” !

في تصرف غريب على الملاعب، أشهر حكم مباراة كرة القدم في الدوري السوداني سلاحه في وجه لاعبي نادٍ رياضي عندما حاولوا الاعتداء عليه، بعد احتسابه هدف التعادل للفريق الخصم.

وقام الحكم محمد سالم بإشهار مسدس في وجه لاعبي نادي السهم عند محاولتهم الاعتداء عليه عقب احتسابه هدفاً تعادلياً لنادي الأهلي خلال المباراة التي جمعت الفريقين الثلاثاء، حسبما ذكرت صحيفة سودانية.

وبعد احتساب الهدف، رأى لاعبو السهم أن الإجراء خاطئ؛ لأنه نتج عن مخالفة واضحة، الأمر الذي دفع حارس مرمى السهم للاعتداء على الحكم ورميه على الأرض، قبل أن يخرج الحكم مسدساً من طيات ملابسه ويُشهره فى وجه اللاعبين.

وقال سكرتير نادي السهم مجدي بابكر، لصحيفة الصيحة السودانية، إنه أسرع إلى أرض الملعب لتهدئة خواطر لاعبيه، خاصة أن هناك حالة غبن مترسبة في دواخلهم بأن الحكم المعنيّ يقوم باستهدافهم بصورة واضحة منذ عامين في كل المباريات التي يديرها، وقال: “إصرار حارس المرمى على ضرب الحكم دفعه لإشهار مسدس في وجه لاعبي السهم وبعض المشجعين والإداريين”.

وطالب بابكر اتحاد الكرة بحسم استهداف الحكام وترصّدهم الواضح والذي قال إنه أضر بالنشاط الكروي والأندية، مشيراً إلى أن ناديه سيرفع مذكرة عاجلة لاتحاد الكرة يطالب فيها بحفظ حقوق النادي أو الانسحاب من الدوري، مؤكداً أنهم اتخذوا إجراءات قانونية ضد الحكم محمد سالم.

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