في بريطانيا .. مخالفات سيارة مركونة منذ أشهر أغلى من ثمنها !

يبدو أن صاحب سيارة هيونداي تركها مركونة في أحد شواع برمنغهام في بريطانيا منذ 6 شهور، لتنهمر عليها المخالفات من قبل شرطة المدينة وتصل لما يقارب الـ 5 آلاف دولار.

والسيارة من نوع Y-Reg Hyundai Coupe وعمرها 16 عاما وفق ما اوردت صحيفة إيلاف ، ويقدر الخبراء سعرها في سوق السيارات المستعملة بنحو 300 دولار فقط، ما يجعل المخالفات أغلى منها وسببا كي لا يشتريها أحد بعدما هجرها صاحبها.

وبطبيعة الحال أثار خبر السيارة مخيلة القراء الذين تساءلوا عما اذا كان يحق للشرطة وضع كل هذه المخالفات بدلا من البحث عن سائبها وتحري ما إذا كانت مسروقة أو أن صاحبها توفي أو حتى قُتل في ظروف غامضة، أو ما شابه من الاحتمالات المؤسفة التي قد تحل سر تركها كل هذه المدة.

عكس السير