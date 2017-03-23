لافروف : رفض النظام استقبال دي ميستورا ” مسألة سيادية تخص الحكومة السورية “

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف أن بلاده “تتفهم” عدم استقبال نظام بشار الأسد للمبعوث الأممي لسورية ستافان دي مستورا ، واصفا ذلك بـ “مسألة سيادية تخص الحكومة السورية”، لكنه نوه في ذات الوقت إلى ضرورة الحوار.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن مصادر لم تُسمّها، أول أمس، أن النظام رفض استقبال المبعوث الأممي قبيل انعقاد الجولة الخامسة من محادثات جنيف، دون ذكر الأسباب، وأنها أعلنته “شخصاً غير مرحب به في دمشق لا اليوم ولا في المستقبل”.

وأُلغيت الزيارة التي كانت مقررة الأحد الماضي، بعد إبلاغ مكتبه رفض استقباله، وقالت مصادر مرتبطة بالمعارضة السورية إن السبب الأساس هو رفض المبعوث الأممي “مبدأ وضع دستور جديد لسورية في ظل النظام الحالي وبرعايته”، وفق ما أوردت وكالة “آكي” الإيطالية.

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