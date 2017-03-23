متحدث باسم الخارجية التركية لروسيا : صور جنودكم مع عناصر الوحدات الكردية ” مزعجة “

قال متحدث باسم وزارة الخارجية التركية، الخميس، إن أنقرة تتوقع من روسيا احترام حساسياتها، وذلك بعد مقتل جندي تركي برصاص وحدات الحماية الكردية.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، حسين مفتي أوغلو، أن أنقرة استدعت القائم بأعمال روسيا للتعبير عن عدم الارتياح بعد مقتل الجندي، ووصف صورا نشرت على الإنترنت لجنود روس مع مقاتلين أكراد بأنها “مزعجة”.

وأكد، في إفادة صحفية نقلتها “رويترز”، استدعاء القائم بالأعمال الأربعاء.

وأشار إلى أن إشراك وحدات حماية الشعب في عملية تقودها الولايات المتحدة لاستعادة الرقة غير مقبول.

وتابع أن القوات التركية مستعدة للمشاركة في تنفيذ عملية الرقة، بالتعاون مع التحالف الذي تقوده واشنطن. (SKYNEWS)

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