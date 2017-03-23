مصر : ممرضات يسرقن أدوية بنصف مليون جنيه

قررت النيابة المصرية حبس 4 متهمين، بينهم 3 ممرضات، بمركز أورام في محافظة #المنوفية، بدلتا النيل، 15 يوما احتياطيا، بتهمة الاحتيال والاستيلاء على أدوية، قيمتها نصف مليون جنيه مصري (27 ألف دولار).

وكانت إحدى الممرضات المتهمات همزة الوصل التي تمكنت من خلالها هيئة الرقابة الإدارية للوصول إلى باقي المتهمين.

ووفقا للتحقيقات فقد ادعت الممرضة إصابة زوجها بمرض السرطان، وحثت باقي المتهمين على تزوير خطابات تفيد بإقامة المريض بمركز علاج الأورام بالمنوفية وفقاً لقناة سكاي نيوز ، ومن ثم حصلوا على كميات كبيرة من الأدوية، وباعوها لحسابهم.

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