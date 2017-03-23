مقتل ضابط و ثلاثة أشخاص باطلاق نار في ولاية ويسكونسن

ذكرت وسائل إعلام محلية يوم الأربعاء أن ضابط شرطة وثلاثة أشخاص آخرين قتلوا في سلسلة حوادث إطلاق نار بوسط ولاية ويسكونسن.

وذكرت صحيفة ميلووكي جورنال سنتينال أن الشرطة تتحفظ على مشتبه به في مجمع سكني في ويستون بولاية ويسكونسن في أعقاب الحادث.

وقال متحدث باسم الشرطة في مؤتمر صحفي بعد الظهر إن الواقعة بدأت قبل الساعة الواحدة ظهرا بوقت قصير عندما تم الإبلاغ عن سماع أعيرة نارية في بنك ماراثون في بلدة روتشيلد القريبة.

وأضاف المتحدث أن بعد عدة دقائق أبلغت شركة محاماة في وسو عن واقعة مماثلة قبل أن يتجمع الضباط في المجمع السكني.

وامتنعت شرطة وسو وإدارة التحقيقات الجنائية في ويسكونسن عن تأكيد عدد القتلى لرويترز. (REUTERS)

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