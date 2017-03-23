مورينيو : ريال مدريد تحت إشرافي كان قادراً على قتل أي أحد

كشف المدرب البرتغالي #جوزيه_مورينيو المدير الفني لنادي #مانشستر_يونايتد الإنكليزي عن الفارق بين فريقه الحالي وفريقه السابق ريال مدريد الإسباني، مشيرا إلى أن الشياطين الحمر أبطأ من الفريق الملكي.

وكان مورينيو قد نجح في قيادة ريال مدريد للتتويج بالدوري الإسباني وكأس الملك وكأس السوبر الإسباني في ثلاثة مواسم، وسجل معه الفريق الملكي 121 هدفا في موسم 2011-2012 ليحقق رقما قياسيا، لكن في المقابل رغم التطور الذي حدث لمانشستر يونايتد تحت قيادة البرتغالي إلا أن الشياطين يعانون من قلة عدد الأهداف.

وقال مورينيو في هذا الصدد: “ذلك يعتمد على قدرات اللاعبين المتوفرين لدي، ففي ريال مدريد كان معي فريق حطم الرقم القياسي، في عدد الأهداف المحرزة، خلال الموسم في الليغا بـ121 هدفًا في موسم”.

وأوضح في تصريحات لصحيفة “فرانس فوتبول” الفرنسية “كان معي فريق قادر على قتل أي أحد”، في إشارة منه إلى الفريق الملكي.

وأضاف “لماذا قمت بتغيير ذلك مع مانشستر؟.. لأن الفريق مختلف، هو أبطأ من ريال مدريد.. ليس لدى يونايتد لاعبين أصحاب سرعات عالية، ولديهم الرغبة في الاحتفاظ بالكرة لأطول وقت ممكن”.

وتابع مورينيو وفق ما اوردت صحيفة إيلاف : “إذا أردت اتباع أسلوب الهجمات المرتدة مع يونايتد سأكون في ورطة. وإذا أردت اللعب على الاستحواذ مع فريق يراوغ لاعبوه كثيرا، فستكون مخاطرة كبيرة، كما أنني سأقتل مهاراتهم”.

وأردف “كان يمكنني أن أقول لدي ماريا (الذي هو أسرع من السهم) أن يلعب من لمسة واحدة، ألا يراوغ، وأن يمرر الكرة، لكنني أفضل دوما أن ألعب وفقًا لقدرات لاعبي فريقي”.

وختم المدرب البرتغالي تصريحاته قائلا: هذا الموسم حققنا نسبة استحواذ كبيرة على الكرة في مبارياتنا، لكن كل شيء يعتمد على الشخصية الخططية للاعبين، وما هو متاح للفريق من أجل الفوز”.

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