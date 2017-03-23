وكيل فيراتي يفتح الباب أمام إمكانية ترك باريس سان جرمان

فتح دوناتو دي كامبلي وكيل اعمال لاعب الوسط الايطالي في صفوف #باريس_سان_جرمان #ماركو_فيراتي الباب امام امكانية ترك الاخير نادي العاصمة الفرنسية في نهاية الموسم الحالي والانتقال “الى ناد من مستوى عال في اوروبا”.

وجاء كلام دي كامبلي في حديث الى صحيفة “غازيتا ديللو سبورت” الرياضية الايطالية وقال “الوضع معقد بعض الشيء على الرغم من العقد الذي يربط اللاعب بالنادي حتى عام 2021”.

واضاف “يريد فيراتي الفوز بالالقاب وباريس سان جرمان في وضعه الحالي غير قادر على ذلك”.

وتابع “هو يلعب مع باريس سان جرمان منذ خمس سنوات وبدأ يسأل نفسه اذا ما كان من الافضل الحصول على مبالغ مالية كبيرة وعدم الفوز باي شيء او البدء باحراز الالقاب”.

وعن امكانية انتقال موكله الى احد الاندية الايطالية اجاب مدير الاعمال “هناك بعض الاندية الايطالية المهتمة بالحصول على خدماته، لكني اشك بان تكون ايطاليا وجهته النهائية”.

وختم “الامر لا يتعلق بالامور المادية، فاي ناد سيحصل على خدمات فيراتي سيدفع له اجرا جيدا. ما هو اكيد انه اذا ترك سان جرمان فأنه سينتقل الى احد اندية النخبة”. ( AFP )

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