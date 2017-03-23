يونيسيف : طفل من كل 4 سيحرمون من مياه الشرب بحلول عام 2040

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “#يونيسيف” ، أن طفلاً من كل 4 حول العالم سيعيشون في مناطق تعاني من النقص الحاد في موارد #المياه بحلول عام 2040.

وفي بحث صدر في يوم المياه العالمي، حذرت يونيسيف من أن ما يقارب من 600 مليون طفل سيعيشون في مناطق تعاني من نقص شديد في مصادر المياه الصالحة للشرب في غضون عقدين من الزمن، إثر زيادة عدد السكان وتنامي الطلب على المياه وسط التغيرات المناخية.

وأفاد التقرير أن أكثر من 36 دولة تعاني حالياً من شح في المياه فيما حجم الطلب يتجاوز حجم المصادر المتجددة المتوفرة.

وأشارت منظمة الطفولة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة و الجفاف سيعرض الأطفال إلى خطر الجفاف فيما ستدمر زيادة هطول الأمطار و الفيضانات البنية التحتية للصرف الصحي وتؤدي إلى انتشار الأمراض التي تنتقل عبر المياه مثل الكوليرا.

وأضاف التقرير أن أكثر من 800 طفل لم يتجاوز عمرهم 5 سنوات يموتون كل يوم بسبب الإسهال المرتبط بسوء الصرف الصحي والشح في مصادر المياه النظيفة.

وأوضح أن نقص المياه في أجزاء من نيجيريا والصومال وجنوب السودان واليمن سببه الجفاف والنزاعات حيث يواجه نحو 1.4 مليون طفل في هذه المناطق “خطر الموت الوشيك” من المجاعة.

وتشير تقديرات المنظمة إلى أن أكثر من 9 ملايين شخص في إثيوبيا وحدها سيحرمون من المياه الصالحة للشرب هذا العام.

وقال المدير التنفيذي ليونيسف إن “ملايين الأطفال لا يحصلون على مياه آمنة وهو ما يعرض حياتهم للخطر ويقوض صحتهم ويهدد مستقبلهم”.

وأضاف أن الأزمة “ستزداد إلا في حال تحركنا بشكل جماعي الآن”. ( AFP )

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