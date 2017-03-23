” FryHigh Auto Rotisserie ” .. أول مقلاة ذكية تجعلك تطهين على الهواء مباشرة

طرحت شركة أمريكية سلسلة جديدة من أجهزة القلي الذكية التي توفر الراحة والسرعة والأمان للمرأة العاملة وربة المنزل، مزودة بكاميرات وأجهزة واي فاي لاسلكية، لتمكن المرأة من الطهي ومتابعة الطعام مباشرة عبر هاتفها الذكي الموصول بالمقلاة عبر الشبكة اللاسلكية.

وعرضت شركة “غورميا” التي تتخذ من مدينة بروكلين في #نيويورك مقراً لها، منتجاتها الجديدة عبر مشاركتها فعاليات معرض الأدوات المنزلية العالمي في لوس أنجليس وفق ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، وهما “FryHigh Auto Rotisserie” متعدد الطهي بسعر 150 دولار أمريكي، و”Free Fry 360-Degree Turbo XP Air Fryer” بسعر 180 دولار أمريكي.

وتحتوي هذه الأجهزة على كاميرات من الخارج تسمى كاميرا الطهي، تتيح للمستخدم متابعة الطعام الذي يُطهى من الداخل عبر شاشة شفافة والتحكم في درجات حرارته، وبإمكان المستخدم التقاط صور ومقاطع فيديو أثناء عملية الطهي عبر تطبيقات “غورميا” يتم تحميلها عبر نظامي “آي أو إس” و”أندرويد”، بالإضافة إلى احتواء التطبيق على صور لأطباق ووجبات مشهورة مُحضرة من قبل طهاة، لمتابعة الطعام أثناء طهوه.

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