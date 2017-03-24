أردوغان : سنراجع علاقاتنا السياسية و الإدارية مع الاتحاد الأوروبي بعد الاستفتاء

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس إن تركيا ستراجع، بعد استفتاء أبريل /نيسان، كل علاقاتها السياسية والإدارية مع الاتحاد الأوروبي بما يشمل اتفاق الهجرة.

وفي مقابلة مع محطة (سي.إن.إن ترك) قال أردوغان إن كل شيء في علاقات تركيا مع أوروبا “من الألف إلى الياء” سيراجع بعد استفتاء 16 أبريل/ نيسان على تعديلات دستورية ستوسع من سلطاته.

وأضاف أن دولا أوروبية تسمح بفعاليات لمن يروجون لرفض التعديلات فيما تمنع مسؤولين أتراكا ممن يحشدون التأييد للموافقة عليها.

واتهم ألمانيا بدعم الإرهاب وقال إن ليس لديه خطط لزيارتها قبل الاستفتاء على خلاف تقارير إعلامية صدرت في الآونة الأخيرة. (REUTERS)

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