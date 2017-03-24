أستراليا توقف إجراءات توطين مئات السوريين لـ ” أسباب أمنية “

كشفت السلطات الأسترالية الخميس أنها أوقفت إجراءات توطين 500 من لاجئي سوريا لأسباب أمنية، في سياق ترتيبات استقبال 12 ألفا أبدت قبل عامين رغبتها في استيعابهم.

وأوضح وزير الهجرة وحماية الحدود بيتر دوتن أن الهجوم على مبنى البرلمان البريطاني كشف أن أستراليا كانت على حق في تمحيص من تقبل ومن ترفض من طالبي اللجوء.

وكانت الحكومة الأسترالية قد أعلنت في سبتمبر/أيلول 2015 أنها ستستوعب 12 ألفا من لاجئي سوريا والعراق، وسيجري توطينهم بأسرع ما يكون.

وأشار دوتن إلى أن سمات دخول صدرت لعشرة آلاف لاجئ من الذين يقيمون داخل مخيمات في دول الشرق الأوسط، وأن الباقين سيستقدمون خلال الأشهر المقبلة. (AP – aljazeera)

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