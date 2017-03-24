ألمانيا : إقتراح بتجديد العمل بـ ” إقامة السنة ” .. و توقعات بوصول 500 ألف سوري عبر لم الشمل

قالت الحكومة الألمانية، إن أعداد اللاجئين السوريين ستتضاعف في حال فتح باب لم الشمل.

ونقلت صحيفة “أبندتسايتونغ مونشن” الألمانية أنه “منذ آذار 2016 دخلت بدأت حزمة قوانين اللجوء الثانية التي ضيقت على اللاجئين في لم الشمل، حيث لا يسمح للحاصلين على الحماية المؤقتة (إقامة السنة)، لم شمل عائلاتهم قبل مرور عامين”.

وتم إقرار حزمة القوانين تلك، لمنح السلطات وقتاً للنظر بطلبات اللجوء المتراكمة.

ومع انتهاء مدة منع لم الشمل في 2018، ستكون ألمانيا بانتظار قدوم مئات الآلاف من السوريين.

وقال نائب رئيس البرلمان الاتحادي الألماني، جوهانس سينغاهمر، لصحيفة “دي فيلت” الألمانية، بحسب ما ترجم عكس السير، إن التوقعات تشير إلى أن الـ 500 ألف سوري في ألمانيا، سيجلبون بين 0.9 و 1.2 من أقربائهم، ما يعني 500 ألف سوري آخرين.

وبناء على ذلك، اقترح نائب الرئيس تمديد العمل بنظام منح “الحماية المؤقتة” إلى حين قيام السلطات الألمانية بالتحضيرات اللازمة لاستقبال هذا العدد الكبير من الوافدين، كتوفير مقاعد شاغرة في المدارس والجامعات، إلى جانب أماكن الإقامة.

عكس السير