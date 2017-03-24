ألمانيا : التضخم ينال من نمو الأجور الحقيقية

قال «مكتب الإحصاءات» الألماني، إن الأجور الحقيقية في ألمانيا ارتفعت 1.8 في المئة العام الماضي، وهي نسبة أقل مقارنة مع 2015 وذلك نتيجة ارتفاع الأسعار بوتيرة أسرع قليلاً.

ومع ذلك، فالزيادة السنوية الثالثة تمثل خبراً جيداً للاستهلاك الخاص الذي صار المحرك الأساسي للنمو في أكبر اقتصاد في أوروبا.

واستند المكتب إلى المستوى المعقول للتضخم والزيادات القوية نسبياً في الأجور الاسمية والتي بلغت 2.3 في المئة هما السبب الرئيس لارتفاع الأجور الحقيقية.

وكانت زيادة الأجور الحقيقية العام الماضي أقل من نظيرتها التي بلغت 2.4 في المئة في 2015 مع تسارع نمو الأسعار بوتيرة أكبر.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.3 في المئة في 2015 و0.5 في المئة العام الماضي.

ويتوقع خبراء اقتصاد أن يؤدي ارتفاع التضخم إلى تقلص محدود في الاستهلاك الخاص الذي حل إلى جانب البناء والإنفاق الحكومي محل الصادرات محركاً أساسياً للنمو. (REUTERS)

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