ألمانيا تقرر زيادة الرواتب التقاعدية بحلول منتصف العام

قررت الحكومة الألمانية زيادة معاشات المتقاعدين بنسبة 1.9% في ولايات غرب ألمانيا و 3.6% في ولايات شرق البلاد بحلول نصف العام الجاري، وذلك حسبما أفادت وزارة الشؤون الاجتماعية في برلين.

وبذلك تصل القيمة الحالية للمعاشات في شرق ألمانياإلى 95.7% من المعاشات داخل ولايات غرب ألمانيا بعد أن كانت نسبة هذه المعاشات 94.1% فقط. وكان اتحاد التأمينات الألماني قد توقع أواخر العام الماضي ارتفاعا في المعاشات بنسبة 0ر2%.

ويتم زيادة المعاشات تماشيا مع ارتفاع مستوى الأجور. وارتفعت المعاشات في ألمانيا عام 2016 بنسبة 4.25% في غرب ألمانيا و 95ر5% في الولايات الشرقية وهو ارتفاع لم يحدث على مدى السنوات الثلاث والعشرين الماضية.

وأوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية أندريا ناليز أن معاشات المتقاعدين التي تمول بشكل أساسي من مساهمات العاملين “ستظل ركنا أساسيا لنظام التأمين في الكبر، خاصة في أوقات انخفاض الفائدة البنكية”.

وقالت ناليز إن معاشات أكثر من 20 مليون متقاعد ومتقاعدة سترتفع هذا العام أيضا بشكل ملحوظ، ومن المنتظر أن يتساوى مستوى المعاشات في غرب ألمانيا وشرقها بشكل تاما اعتبارا من بداية عام 2025. (DPA)

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