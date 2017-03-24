ألمانيا توافق على استقبال مئات من اللاجئين الذين منعوا من البقاء في إيطاليا

قال وزير الداخلية الإيطالي أنجلينو ألفانو يوم الثلاثاء إن ألمانيا وافقت على إيواء مئات المهاجرين الذين منعوا من البقاء في إيطاليا في تحرك قد يحيي برنامجا لإعادة التوطين في الاتحاد الأوروبي.

وفي إطار اتفاق لتخفيف الضغط على الدول التي تقع على حدود الخارجية لأوروبا وسط أزمة المهاجرين وضعت المفوضية الأوروبية خطة العام الماضي بهدف نقل آلاف من الوافدين الجدد من إيطاليا واليونان إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.

وقد تجرى بموجب الخطة إعادة توطين ما يصل إلى 40 ألف مهاجر من إيطاليا على مدى عامين لكن حتى الآن لم ينقل سوى بضع مئات في ظل عزوف دول كثيرة بالاتحاد الأوروبي عن استقبال طالبي اللجوء واللاجئين.

وقال ألفانو لتلفزيون لاريبوليكا “حتى الآن تمنى عملية إعادة التوطين بفشل ذريع.”

وتابع “لكن اليوم سمعنا بأنه بدءا من سبتمبر سيذهب مئات اللاجئين كل شهر إلى ألمانيا. وإذا مضى كل شيء على ما يرام في ألمانيا نعتقد أن الأمور ستمضي على ما يرام في دول أخرى.”

وتظهر أرقام رسمية أن إيطاليا استقبلت أكثر من 420 ألف مهاجر وصلوا في قوارب منذ بداية 2014.

ويتحرك الكثير من الوافدين الجدد سريعا متطلعين للوصول إلى الدول الأغنى إلى الشمال لكن قيودا صارمة على المعابر الحدودية أبطأت وتيرة تدفقهم الأمر الذي أدى إلى تكدس المخيمات المتنقلة ومراكز اللاجئين في إيطاليا. (REUTERS)

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