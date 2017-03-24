ألمانيا : مجهولان يهاجمان لاجئة سورية محجبة .. و الشرطة تحقق

قالت صحيفة “دي فيلت” الألمانية، يوم الثلاثاء الماضي (21/3)، إن مجهولين اثنين هاجما فتاة سورية ترتدي الحجاب، في محطة حافلات ببلدة شتاينفورت، غربي ألمانيا.

وأضافت الصحيفة، بحسب ما ترجم عكس السير، أن الحادثة وقعت يوم الاثنين (20/3) عندما كانت الفتاة تقف أمام محطة للحافلات، حيث سألها المجهولان في البداية إن كانت مسلمة، وعندما أجابت بنعم، قام الرجلان بدفعها على الأرض وخلع حجابها والدوس عليه.

وذكرت الصحيفة أن المجهولين فرّا بسيارة عندما هرع اثنان من المارة لتقديم المساعدة، وأضافت أن الفتاة أصيبت بجروح خفيفة.

وأشارت إلى أن الفتاة توجهت إلى منزلها، وأخبرت المشرفة المسؤولة عنها، والتي تواصلت بدورها مع الشرطة.

وختمت الصحيفة بالقول إن الشرطة تحقق في القضية ولا تستبعد أن تكون الحادثة “متعلقة بكراهية الأجانب”.

عكس السير