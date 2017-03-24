أمريكا : ” إقامة مناطق آمنة مؤقتة ” في سوريا مرتبط بمحاربة داعش ” فقط “

أفاد المتحدث المؤقت باسم الخارجية الأمريكية، مارك تونر، إن فكرة “إقامة مناطق آمنة مؤقتة” في سوريا، التي تحدث عنها وزير الخارجية ريكس تيلرسون، خلال اجتماع وزراء خارجية التحالف الدولي لمحاربة الدولة الاسلامية، تم التخطيط لها في إطار محاربة التنظيم فقط .

جاء ذلك في الموجز الصحافي اليومي في معرض رده على سؤال أحد الصحافيين بخصوص كلمة تيلرسون في اجتماع وزراء خارجية 68 دولة منضوية في التحالف الدولي، والتي تحدث فيها عن “إقامة مناطق آمنة” في سوريا.

وأضاف تونر “إن الوزير تيلرسون طرح أفكاره اثناء الاجتماع بخصوص ما ينبغي فعله، والقرار لم يُتخذ بعد بهذا الخصوص”.

وأشار تونر إلى أن الهدف هو إعادة اللاجئين إلى المناطق المحررة من التنظيم الإرهابي.

وأعلن تيلرسون، الأربعاء الماضي، أن واشنطن ستعمل على إنشاء “مناطق آمنة مؤقتة” للنازحين، خلال المرحلة المقبلة من حرب التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، ضد “الدولة”.(ANADOLU)

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