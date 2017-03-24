الأسطورة بوفون يخوض مباراته رقم 1000

سيخوض الحارس الدولي المخضرم جيانلويجي بوفون مباراته رقم 1000 على المستوى الأعلى عندما يقود منتخب بلاده إيطاليا أمام نظيره الألباني في تصفيات كأس العالم لكرة القدم العام 2018.

وسيخوض اليوم أيضا قائد يوفنتوس البالغ عمره 39 عاما، مباراته الدولية رقم 168 في مسيرته مع منتخب إيطاليا، والتي بدأت قبل 20 عاما عندما شارك أمام روسيا في تصفيات كأس العالم في تشرين الأوّل (أكتوبر) 1997.

وخاض بوفون أيضا 220 مباراة مع بارما، الذي بدأ فيه مسيرته، و612 مباراة مع يوفنتوس الذي انضم له في العام 2001.

وقال بوفون في حديث إلى شبكة “سكاي سبورت إيطاليا”: “إنه إنجاز رائع. أنا سعيد لكني لن أدخل الملعب بمشاعر مختلفة مقارنة بمباراتي رقم 999. المباريات الأكثر إثارة دائما هي الأولى سواء كانت في الدوري أو مع المنتخب الوطني. لكن الشيء الوحيد الذي يمكني قوله هو إنني لن أخوض 1000 مباراة أخرى”. (REUTERS)

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