الجعفري : أي هجوم على الرقة بدعم من أمريكا أو تركيا ” لا مشروعية له دون التنسيق مع الرئيس بشار الأسد “

اعلن رئيس وفد بشار الأسد إلى مفاوضات جنيف بشار الجعفري الجمعة أن بحث جدول الاعمال المؤلف من أربعة عناوين رئيسية سيبدأ مع بند مكافحة الارهاب.

وقال الجعفري للصحافيين اثر الاجتماع الاول مع المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا في مقر الأمم المتحدة في جنيف “هذه الجولة مخصصة لمناقشة السلات الاربع مع اعطاء الاولوية الان لسلة مكافحة الارهاب بحكم ما يجري على الارض في سوريا”.

واضاف الجعفري ان “التطورات التي تحدث على الارض.. تستدعي أو استدعت أن نبدأ غدا بسلة مكافحة الارهاب”، لافتاً إلى أن دي ميستورا “أبدى تفهما لوجهة النظر هذه ووافقنا الرأي باننا يجب أن نبدأ السبت بمناقشة سلة مكافحة الارهاب”.

لكن الجعفري أكد الجمعة أن البدء بنقاش مكافحة الارهاب السبت “لا يعني اننا اهملنا بقية السلات” التي قال انه “يتم التعامل معها بالتوازي بمعنى انها متساوية القيمة”.

من جانب آخر، اعتبر الجعفري، بحسب ما نقلت عنه وكالة رويترز، أن أي هجوم تدعمه الولايات المتحدة أو تركيا على تنظيم الدولة الإسلامية بمدينة الرقة لن يكون مشروعا “ما لم يجر بالتنسيق مع الرئيس بشار الأسد”.

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