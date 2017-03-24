السعودية : توقيف 16 تركياً بتهمة الانضمام لتنظيم داعش

أوقفت الأجهزة الأمنية السعودية 16 متهما بالانضمام لتنظيم داعش من الجنسية التركية في حادثة تعد الأولى من نوعها، بحسب ما ذكرت صحيفة الجزيرة السعودية الجمعة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية قولها إن الموقوفين يواجهون تهما في قضايا أمنية وما زالوا رهن التحقيقات لمعرفة مدى تورطهم بالانضمام لتنظيم داعش.

وأضافت الصحيفة أن أجهزة الأمن السعودية ألقت القبض في الثلاثة أسابيع الماضية على 75 متهما بالإرهاب من 11 جنسية منهم 44 سعوديا.

وأوضحت أن الموقوفين ما زالوا رهن التحقيقات لمعرفة مدى تورطهم بقضايا أمنية وقعت بالمملكة خلال الفترة الماضية.

وأكدت الصحيفة أن الأجهزة الأمنية تواصل “ضرباتها الاستباقية في القبض على عناصر إرهابية قبل تنفيذ عملياتهم ضد أهداف حيوية داخل الوطن”. (alhurra)

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